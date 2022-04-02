США передадут Украине оборудование для защиты от химатак — Псаки

В Украину поступит очередная помощь от США/Фото: коллаж: "Сегодня"

США передают Вооруженным силам Украины снаряжение, в том числе комплекты химической защиты. Решение было принято в связи с угрозой со стороны России.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Псаки отметила, что Вашингтон осуществляет эти поставки с учетом имеющихся угроз со стороны Российской Федерации.

"Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США передает правительству Украины защитное снаряжение и припасы, которые могут быть развернуты в случае применения Россией химического и бактериологического оружия против Украины. Мы это передаем наряду с рядом других материалов и техники", — сказала пресс-секретарь.

США вводят санкции против 120 организаций из РФ и Беларуси

США вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.

В сборнике официальных документов американского правительства говориться, что все внесенные в черный список организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов. Ранее в Белом доме сообщали, что включение в этот перечень означает, что данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.

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Минторг США внесло в черный список в том числе КГБ Беларуси, спецподразделение КГБ "Альфа" и внутренние войска МВД Беларуси.

Ведомство вносит юрлица из РФ в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации. Ведомство также вводит в отношении внесенных в черный список юрлиц РФ презумпцию отказа при выдаче экспортных лицензий.

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