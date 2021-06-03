США поделятся COVID-вакциной с другими странами – сколько получит Украина

США поделятся COVID-вакциной с другими странами. Фото: REUTERS/Amir Cohen

США передадут около 80 млн доз вакцин от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

75% всех препаратов передадут глобальной инициативе COVAX. Приоритет в распределении хотят отдать государствам Латинской Америки и Карибского бассейна, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африки. Остальные 25% Штаты распределят самостоятельно.

Около 6 млн доз COVID-препаратов передадут Мексике, Канаде, Южной Корее, Западному берегу реки Иордан и сектору Газа, Украине, Косово, Гаити, Грузии, Египту, Иордании, Ираку, Йемену, а также сотрудникам ООН.

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Также США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки. Между этими странами будут распределены почти 19 млн доз.

"Передача миллионов американских вакцин другим странам свидетельствует о серьезном обязательстве правительства США. Как и в Соединенных Штатах, мы будем двигаться как можно быстрее, соблюдая нормативные и правовые требования как США, так и страны-получателя, чтобы облегчить безопасную и надежную транспортировку вакцин через международные границы", – отметили в Белом доме.

Напомним, сегодня в Украину прибыла новая партия вакцин AstraZeneca по программе глобальной инициативы COVAX – 705 600 доз.

Кроме того, по информации ВОЗ, из 1,8 млрд вакцин против коронавируса, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода.