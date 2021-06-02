Бедные страны получили всего 0,4% всех COVID-вакцин – ВОЗ

Глава ВОЗ заявил, что лишь 0,4% всех COVID-прививок сделаны в бедных странах

Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

Из 1,8 миллиарда вакцин против коронавируса, введенных во всем мире, лишь 0,4% было сделано в странах с низким уровнем дохода.

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Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, сообщила в Twitter пресс-служба организации.

"Это неэтично, эпидемиологически и экономически неприемлемо", - сказал Гебреисус.

По его словам, страны с самым высоким уровнем вакцинации против COVID-19 сейчас наблюдают значительное уменьшение случаев и смертей от вируса.

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Поэтому инвестиции в глобальную инициативу равномерного распределения вакцины COVAX являются не благотворительностью, а скорее инвестицией в прекращение пандемии и содействие настоящему глобальному выздоровлению.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Этим препаратом вакцинируют украинцев.

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