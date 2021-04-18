Українська
$ 27,96
33,46
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

ВОЗ пока не рекомендует третью дозу вакцины Pfizer

18 апреля, 04:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Украине советуют сосредоточиться на обеспечении второй дозой вакцины тех граждан, которые получили первую прививку

Всемирная организация здравоохранения пока не видит необходимости введения трех доз вакцины от коронавируса Pfizer, о чем ранее заявил директор компании.

Реклама

Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге по случаю прибытия первой партии вакцины от глобальной инициативы COVAX, передает "Укринформ".

В ВОЗ считают, что пока рано о чем-то говорить, так как исследования еще продолжаются.

"Ввиду актуальности вопроса, пока что речь идет о двух дозах вакцины Pfizer. Если говорить о так называемых бустерных, третьих дозах вакцины – исследования по этому поводу еще продолжаются", – сказал Хабихт.

В то же время после окончания исследований ВОЗ будет учитывать рекомендации производителей вакцин о необходимом количестве прививок.

Реклама

Хабихт подчеркнул, что для Украины сейчас главное – обеспечить второй дозой вакцины тех граждан, которые получили первую прививку.

В тренде
Полуголая протестующая пыталась сорвать прощание с принцем Филиппом

Напомним, на днях директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям, которые вакцинировались от коронавируса препаратом от американской компании Pfizer, через некоторое время придется принять не две, а три инъекции для поддержания иммунитета.

На прошлой неделе Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Также мы писали, что исследование подтвердило, что вакцина Pfizer является безопасной и эффективной для беременных.

Реклама

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ВОЗ вакцинация вакцина коронавирус Pfizer
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Египетский суд арестовал Ever Given. С владельца судна требуют миллиард долларов
Египетский суд арестовал Ever Given. С владельца судна требуют миллиард долларовДругие страны
Вакцина CoronaVac малоэффективна: в Китае объяснили скандал
Вакцина CoronaVac малоэффективна: в Китае объяснили скандалДругие страны
В Индии произошел всплеск COVID-19: медсистеме грозит крах, а стране – локдаун
В Индии произошел всплеск COVID-19: медсистеме грозит крах, а стране – локдаунДругие страны
Эксклюзив!
Эксклюзив! "Голая" украинка раскрыла настоящую цель фотосессии в Дубае (видео)Фаново
Вакцинация за границей – могут ли украинцы получить COVID-прививку в другой стране (видео)
Вакцинация за границей – могут ли украинцы получить COVID-прививку в другой стране (видео)Другие страны
Эсминцы США не плывут в Черное море? Мы разобрались, что происходит
Эсминцы США не плывут в Черное море? Мы разобрались, что происходитСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять