США поражают темпами вакцинации: ввели более 200 млн доз вакцины от COVID

В Соединенных Штатах вакцинируют более 3 млн человек в день, полностью вакцинированы четверть граждан

В Соединенных Штатах по меньшей мере одну дозу прививки от коронавируса получили уже около 128 миллионов человек (38,5% граждан), всего введено 202 миллионов доз вакцины против COVID-19.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

При этом около 24% населения США – почти 81 миллион человек – получили две дозы, то есть полностью вакцинированы.

В среднем за семь дней темпы вакцинации в США составляют около 3,3 миллиона доз в день.

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Общее количество введенных вакцин на данный момент составляет 202 282 923 дозы.

Напомним, в Австралии желающих вакцинироваться меньше, чем завезенной в страну вакцины – люди боятся после сообщений о негативных последствиях после вакцины AstraZeneca.

Тем временем в Украине стартовала вакцинация сотрудников МВД, в общем же темпы вакцинации оставляют желать лучшего – за все время был вакцинирован 445 861 человек. При этом две дозы по-прежнему получили только пять человек.