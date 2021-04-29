США пригрозили союзникам санкциями за покупку оружия у России

Госдеп по-прежнему категоричен в отношении закупок российского оружия своими союзниками и предупреждает о наказании

Соединенные Штаты предостерегают Турцию и других своих союзников от закупки вооружений у России, поскольку это может обострить отношения между ними и США, а также привести к введению санкций.

Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен в ходе круглого стола, передает The Hill.

Он особо отметил Турцию, которая ведет переговоры с Россией о второй покупке системы противовоздушной обороны С-400, заявив, что она может быть наказана в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

"Очень важно, чтобы Турция и все союзники и партнеры США избегали в будущем закупок российского оружия, включая дополнительные С-400", – заявил Блинкен.

Напомним, в начале апреля Соединенные Штаты повторно ввели санкции против турецкого Управления по оборонной индустрии (SSB), а также четырех чиновников за "крупную сделку" с оборонным сектором России в 2017 году.

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Ранее Турция заявляла, что не будет отказываться от купленных у России зенитно-ракетных комплексов С-400, даже несмотря на угрозу американских санкций.