Українська
$ 27,94
32,86
  1. Мировые новости
  2. США

США ввели санкции против Турции за сделку с Россией

6 апреля, 07:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Турция поплатилась за закупку у РФ комплексов С-400

Соединенные Штаты с 7 апреля вводят санкции против турецкого Управления по оборонной индустрии (SSB), а также четырех чиновников за "крупную сделку" с оборонным сектором России в 2017 году.

Реклама

Об этом говорится в уведомлении в Федеральном регистре США.

Согласно документу под санкциями оказались глава SSB Исмаил Демир и еще три чиновника, которые в нем работают. Они теперь не смогут посещать США, их активы в американской юрисдикции заблокируют и запретят американцам вести с ними дела.

Санкции введены по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Какое именно соглашение было заключено в 2017 году, между Турцией и Россией не уточняется, но можно предположить, что речь идет о контракте на поставку Москвой Анкаре зенитно-ракетных комплексов С-400.

В тренде
Бомбардировщики и "сверхоружие": как Россия пытается захватить Арктику (фото, видео)
Реклама

Ранее Турция заявляла, что не будет отказываться от купленных у России зенитно-ракетных комплексов С-400, даже несмотря на угрозу американских санкций.

Напомним, в НАТО объяснили, почему Турции не нужны российские ракетные комплексы – они несовместимы с технологиями Альянса и не могут быть интегрированы в его противовоздушную оборону.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Турция санкции с-400 ракетные комплексы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Редкая
Редкая "побочка": у американца после вакцины от COVID-19 стала слезать кожа (фото)США
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детях
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детяхСША
Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле Донбасса
Максимальная боеготовность. США отреагировали на войска России возле ДонбассаСША
Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границам
Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границамУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять