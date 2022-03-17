США приняли законопроект о приостановлении нормальных торговых отношений с РФ

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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Российской Федерацией.

Об этом сообщает CNN.

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Принятие законопроекта

Как отмечается, за принятие документа было 424 голоса, против – 8. Законопроект будет направлен в Сенат.

Документ приостанавливает нормальные торговые отношения не только с Россией, но и с Беларусью. Его представили демократ Ричард Нил и республиканец Кевин Брэйди.

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Также они сделали совместное заявление:

"Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь Путина к ответственности за бессмысленные нападения на украинский народ и подрыв глобальной стабильности. Приостановка нормальных торговых отношений является важной частью наших усилий по восстановлению мира, спасения жизни и защиты демократии".

Напомним, из-за полномасштабного вторжения России в Украину американская биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в РФ ботокса и филлеров.

Также сообщается, что компания продолжит следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.

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Война в Украине 17 марта: