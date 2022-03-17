США ухвалили законопроєкт про призупинення нормальних торговельних відносин із РФ

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Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт про зупинення нормальних торгових відносин із Російською Федерацією.
Про це повідомляє CNN.
Ухвалення законопроєкту
Як зазначається, за ухвалення документа було 424 голоси, проти – 8. Законопроєкт буде направлений до Сенату.
Документ зупиняє нормальні торговельні відносини не лише з Росією, а й із Білоруссю. Його представили демократ Річард Ніл та республіканець Кевін Брейді.
Також вони зробили спільну заяву:
"Ми маємо зробити все можливе, щоб притягнути Путіна до відповідальності за безглузді напади на український народ та підрив глобальної стабільності. Призупинення нормальних торговельних відносин є важливою частиною наших зусиль щодо відновлення миру, порятунку життя та захисту демократії".
Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну американська біофармацевтична компанія AbbVie припиняє постачання у РФ ботоксу та філерів.
Також повідомляється, що компанія продовжить стежити за безпекою своїх співробітників в Україні та сусідньому регіоні.
Війна в Україні 17 березня:
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