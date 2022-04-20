США припугнули Путина ядерным оружием – Пионтковский

Американцы предупредили Владимира Путина, что ответят на удар / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Российский журналист и политический деятель Андрей Пионтковский считает, что отношение Пентагона к ядерному шантажу РФ в начале текущего месяца в корне изменилось. Там, наконец, перестали бояться и даже намекнули российскому диктатору, что незамедлительно ответят локальным тактическим ударом. По бункеру.

Об этом он рассказал в интервью Наташе Влащенко для Youtube-канала "Україна 24".

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"Если он применит тактическое ядерное оружие, по нему и ударят тут же", — убежден российский журналист.

Пионтковский подчеркнул, показательным является тот факт, что Пентагон в лице молодого пресс-секретаря отвечал (на путинские угрозы о применении ядерного оружия – прим. ред.) резко и презрительно. Речь шла о том, что никакие угрозы не разубедят США в полной поддержке Украины.

Пионтковский считает, что произошло решительное изменение отношения Запада к путинским ядерным угрозам. По его мнению, это случилось в начале апреля.

"До этого нас всех раздражало, что Байден встает утром и начинает: мы никогда не пошлем своих солдат, мы никогда не, — и очень долго рассказывает, что никогда не будет сделано США. Или Столтенберг, который возглавляет мощнейший военный блок, бегает и заявляет, что, оказывается, самое главное, это не допустить эскалации, войны с русскими и третьей мировой. Они все время пугались этого примитивного ядерного шантажа", — отметил Пионтковский.

Журналист убежден, что именно этот шантаж лег в основу стратегического плана путина по победе над НАТО.

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"К Украине он не имел никакого отношения. Это сейчас он (путин – прим. ред.) начал задумываться об использования ядерного оружия в Украине. До этого – нет, зачем, когда он за три дня собирался брать Киев", — уточнил Пионтковский.

Данная стратегия была разработана для войны с НАТО. Журналист изложил свое видение того, как она должна была работать: Путин идет на страны Балтии, НАТО выступает в защиту. Тогда Путин говорит: либо вы отступите, либо я применю тактическое ядерное оружие и уничтожу европейский город или крупное соединение американских войск. Он был убежден, что Запад испугается и отступит.

Для этого, по мнению Пионтковского, действительно были основания. Поведение Запада было "беззубым" в прежних ситуациях, в Грузии, в 2014 году в Украине. Это продолжалось до недавнего времени.

Путин понимал, что силы Альянса обладают большим превосходством. Правда, до полномасштабной войны с Украиной никто не представлял, каким громадным превосходством.

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"Что такое русская армия, теперь мир знает совершенно по-другому. Помимо прочего, насколько я знаю, состоялся очень серьезный разговор. Запад не должен бояться ядерного шантажа. У Штатов ядерного оружия не меньше, чем у Путина. Думаю, американский генерал позвонил российскому и сказал: послушайте, мы не отступим, а тут же применим соразмерный ограниченный удар по вашей цели, передайте это своему шефу", — считает эксперт.

Он также рассказал, что, поскольку русские шантажируют мир давно, за эти годы американцы создали новый класс оружия – маленькие боеголовки от 2 до 5 тонн.

"Иначе они бы попадали в глупую ситуацию, будучи вынужденными в ответ уничтожать мегатонными бомбами полмира вместе с Питером и Москвой", — пояснил журналист.

Теперь у Штатов есть другой ответ, маленькие, проникающие в любой бункер бомбы. Кроме того, американцы показали свои сверхновые средства шпионажа, из чего следует, что им известно, где прячется российский диктатор.

"То есть, фактически, ему было сказано, что если ты применишь тактическое ядерное оружие, ответный удар будет по тебе лично. И все изменилось", — заключил Андрей Пионтковский.

Он добавил, что перестали бояться даже восточные страны Европы. Поэтому сегодня они передают свое летальное вооружение Украине.

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