США налякали Путіна ядерною зброєю – Піонтковський

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російський журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський вважає, що ставлення Пентагону до ядерного шантажу РФ на початку поточного місяця докорінно змінилося. Там, нарешті, перестали боятися і навіть натякнули російському диктатору, що негайно дадуть відповідь локальним тактичним ударом. За бункером.

Про це він розповів в інтерв'ю Наташі Влащенку. Youtube-каналу "Україна 24" .

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"Якщо він застосує тактичну ядерну зброю, по ній і вдарять відразу", – переконаний російський журналіст.

Піонтковський підкреслив, що показовим є той факт, що Пентагон в особі молодого прес-секретаря відповідав (на путінські загрози щодо застосування ядерної зброї – прим. ред. ) різко та зневажливо. Йшлося про те, що жодні загрози не переконають США у повній підтримці України.

Піонтковський вважає, що сталася рішуча зміна ставлення Заходу до путінських ядерних загроз. На його думку, це сталося на початку квітня.

"До цього нас усіх дратувало, що Байден встає вранці і починає: ми ніколи не пошлемо своїх солдатів, ми ніколи не, і дуже довго розповідає, що ніколи не буде зроблено США. Або Столтенберг, який очолює найпотужніший військовий блок, бігає і заявляє, що, виявляється, найголовніше, це не допустити ескалації, війни з росіянами та третьою світовою. Вони весь час лякалися цього примітивного ядерного шантажу", – зазначив Піонтковський.

Журналіст переконаний, що саме цей шантаж ляг основою стратегічного плану путіна з перемоги над НАТО.

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"До України він не мав жодного відношення. Це зараз він (путін – прим. ред. ) почав замислюватись про використання ядерної зброї в Україні. До цього – ні, навіщо коли він за три дні збирався брати Київ", — уточнив Піонтковський.

Ця стратегія була розроблена для війни з НАТО. Журналіст висловив своє бачення того, як вона мала працювати: Путін йде на країни Балтії, НАТО виступає на захист. Тоді Путін каже: або ви відступите, або я застосую тактичну ядерну зброю і знищу європейське місто або велике поєднання американських військ. Він був переконаний, що Захід злякається та відступить.

Для цього, на думку Піонтковського, справді були підстави. Поведінка Заходу була "беззубою" у колишніх ситуаціях, у Грузії, у 2014 році в Україні. Це тривало донедавна.

Путін розумів, що сили Альянсу мають велику перевагу. Щоправда, до повномасштабної війни з Україною ніхто не уявляв, якою величезною перевагою.

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Що таке російська армія, тепер світ знає зовсім по-іншому. Окрім іншого, наскільки я знаю, відбулася дуже серйозна розмова. Захід не повинен боятися ядерного шантажу. У Штатів ядерної зброї не менше, ніж у Путіна. Думаю, американський генерал зателефонував російському і сказав: послухайте, ми не відступимо, а відразу застосуємо пропорційний обмежений удар по вашій меті, передайте це своєму шефу", — вважає експерт.

Він також розповів, що оскільки росіяни шантажують світ давно, за ці роки американці створили новий клас зброї – маленькі боєголовки від 2 до 5 тонн.

"Інакше вони б потрапляли в дурну ситуацію, будучи змушеними у відповідь знищувати мегатонними бомбами півсвіту разом з Пітером та Москвою", – пояснив журналіст.

Тепер у Штатів є інша відповідь, маленькі бомби, що проникають у будь-який бункер. Крім того, американці показали свої наднові засоби шпигунства, з чого випливає, що їм відомо, де ховається російський диктатор.

"Тобто, фактично, йому було сказано, що якщо ти застосуєш тактичну ядерну зброю, удар у відповідь буде по тобі особисто. І все змінилося", – підсумував Андрій Піонтковський.

Він додав, що перестали боятись навіть східні країни Європи. Тому сьогодні вони передають своє летальне озброєння Україні.

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