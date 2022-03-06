США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

Американцы просят граждан выехать из России / Фото: Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты призвали своих граждан немедленно покинуть Россию из-за ее вторжения в Украину. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

В ведомстве США объясняют, что их гражданам это следует сделать "из-за неспровоцированного и неоправданного нападения российских военных на Украину, возможности преследования граждан США со стороны представителей российской правительственной безопасности, ограниченной возможности посольства оказывать помощь гражданам США в России".

Реклама

Среди перечисленных причин указаны

COVID-19,

терроризм,

ограниченные американо-российские рейсы.

"Из-за дальнейшего вторжения России в Украину все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из нее, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний", – говорится в сообщении.

Эвакуация американцев

Госдеп США 24 января дал разрешение на добровольный выезд своих дипломатов и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Такое решение продиктовано "соображениями безопасности".

Американцы предупредили своих граждан о вероятности терактов в многолюдных местах в крупных городах России, в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге. Также возможны нападения на границе с Украиной.

Реклама

Также сообщалось, что эвакуация дипломатов посольства США в Украине временная.