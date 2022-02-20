США предупредили о готовящихся терактах в Москве, Санкт-Петербурге и на границе Украины

Нападения ожидаются в людных местах

В 1999 году россияне пережили ряд терактов / Коллаж "Сегодня"

Американцы предупредили своих граждан о вероятности терактов в многолюдных местах в крупных городах России в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге. Также возможны нападения на границе с Украиной.

Об этом сообщается на сайте посольства США в России.

Реклама

Предупреждение

"По сообщениям СМИ, есть угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, а также другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной", — говорится в сообщении.

Посольство предлагает своим гражданам быть бдительными, избегать скопления людей, не находиться рядом с незнакомцами, не терять бдительность в местах, часто посещаемых туристами и гражданами западных стран и иметь планы эвакуации, не зависящие от помощи правительства США.

История терактов в РФ до президентства Путина

4 сентября 1999 года первый жилой дом в России был подорван в дагестанском Буйнакске. Грузовик ГАЗ-52 с 2,7 тонн взрывчатого вещества из алюминиевого порошка и аммиачной селитры, был взорван рядом с пятиэтажным жилым. Погибли 64 человека.

В ночь на 9 сентября 1999 года в жилом доме в Москве на улице Гурьянова произошел сильнейший взрыв, полностью уничтоживший два подъезда дома №19. Погибли 106 человек.

13 сентября, в день траура по погибшим на улице Гурьянова был взорван еще один московский жилой дом – на Каширском шоссе, в доме на улице Борисовские Пруды обнаружили готовую к подрыву взрывчатку. Погибли 124 человека.

16 сентября 1999 года был уничтожен дом в Волгодонске. Погибли почти 250 человек, пострадали около полутора тысяч.

22 сентября чудом предотвращен взрыв жилого дома в Рязани.

Обстановка

Вечером 20 февраля, боевики ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили около 21:00 с целью обвинения украинских военных.

Реклама

Во время ожидаемого экстренного заседания Совета Федерации РФ, которое созвал президент Владимир Путин на 22 февраля, ожидается принятие решения о вводе российских войск на Донбасс.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что, по данным Штатов, на границах Украины Россия сконцентрировала 150 тысяч своих военных. Угроза вторжения не миновала.

На следующей неделе депутаты ВР рассмотрят обращение к Совету Безопасности ООН, Европарламенту, Совету ЕС, странам-подписантам Будапештского меморандума, G7 с призывом немедленно направить в Украину международный миротворческий контингент.