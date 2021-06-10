США продолжат санкции против "Северного потока – 2" – Госдепартамент

Позиция Вашингтона по газопроводу остается четкой. Она заключается в том, что это геополитический проект России, который угрожает европейской безопасности

США продолжат санкции против «Северного потока – 2» / Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

США продолжат принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы будем продолжать принимать соответствующие меры в отношении организаций и частных лиц, занимающихся подсанкционной деятельностью, чтобы продемонстрировать наше постоянное противодействие этому трубопроводу", – подчеркнул он в ходе ежедневного брифинга.

Прайс также добавил, что главная цель Вашингтона в этом вопросе – помешать России использовать газопровод "в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".

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Позиция США по газопроводу остается четкой. Она заключается в том, что это геополитический проект России, который угрожает европейской энергетической безопасности и подрывает безопасность других стран-партнеров, в том числе и Украины.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов.

В то же время, по словам Энтони Блинкена, Соединенные Штаты сотрудничают с Германией в изучениикомпенсаций Украине за возможную потерю транзитных платежей, когда будет достроен "Северный поток – 2", но не исключают, что еще введут санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.