США созывают "Рамштайн-2" по обороне Украины – что и когда обсудят

Группа стран "Рамштайн" проведет новую встречу по обороне Украины. Фото: РБК-Украина, коллаж "Сегодня"

В понедельник, 23 мая, группа стран формата "Рамштайн" проведет встречу по обороне Украины. Во встрече группы примут участие более 40 стран. Полный список участников будет готов со временем.

Об этом сообщил спикер Минобороны США Джон Кирби.

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"Они соберутся вместе, чтобы предоставить Украине помощь в сфере безопасности и обсудить, как она будет выглядеть в будущем", – отметил Кирби.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, группа будет проводить такие встречи ежемесячно. А некоторые страны, которые не присутствовали на предыдущем подобном мероприятии в апреле, выразили заинтересованность в участии.

Перед встречей Остин поговорит с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные потребности Украины. Госсекретарь также обсудит последний транш помощи в сфере безопасности, которую Соединенные Штаты направят Украине.

На встрече Резников представит обновленную информацию о поле боя и обсудит, что нужно Украине для продвижения вперед. Члены контактной группы обсудят, как они могут наилучшим образом использовать эти возможности.

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Помощь в $40 млрд: на что Украина потратит деньги от США

США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству новую финансовую помощь. Законопроект о передаче $40 млрд уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен утвердить Сенат.

Как сообщает Reuters, помощь касается не только армии. На что же пойдут эти средства?

Помощь военная, экономическая и гуманитарная

Согласно законопроекту, $40 млрд планируют распределить следующим образом. $6 млрд направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие.

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По $8,7 млрд уйдет на поддержку украинской экономики, а также пополнение американской техники, отправленной в Украину.

Еще $3,9 млрд направят на деятельность контингента США в Европе и разведку.

Кроме того, закон позволяет получить дополнительные $11 млрд в Президентском органе изъятия средств, благодаря чему Байден может выделять помощь без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию. Как отмечает издание, Байден просил $5 млрд.

Также Украине предоставят гуманитарную помощь на $5 млрд, в том числе и для разрешения продовольственного кризиса в мире.

"Проект предоставляет сотни миллионов долларов для помощи беженцам и финансирования усилий по захвату активов олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным", – отмечают в издании.

Еще $600 млн предусмотрено для промышленности США, $500 млн уйдет на энергетические и экономические потребности Украины и $400 млн на расследование военных преступлений.

Поддержку окажут не только Украине. $4 млрд уйдет на финансирование государств, оказывавших нам разного вида помощь, в том числе и военную, и которые также ощутили последствия войны.

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