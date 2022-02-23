США ударили санкциями по детям друзей Путина

Минфин подготовил свои санкции / Коллаж "Сегодня"
Объявленные во время обращения к нации президентом США Джозефом Байденом санкции против России за признание террористических "ЛДНР" оказались не последними на сегодня. О своих санкциях сообщило Министерство финансов США.
Перечень новых запретов появился на сайте ведомства.
Кому не повезло
Санкции введены против:
- Дениса Бортникова (сын главы ФСБ Александра Бортникова). Сообщается, что Бортников-старший является фигурантом различные санкционные списки, в первый раз — в санкционные списки ЕС от 2014 года в связи с событиями на юго-востоке Украины. Его сын Денис Бортников с 2017 года занимает пост заместителя президента — председателя правления банка ВТБ.
- Петра Фрадкова (сын экс-премьера Михаила Фрадкова). Михаил Фрадков был премьером с 2004 по 2007 год, до 2016 года возглавлял Службу внешней разведки России. После ухода с поста он возглавил Российский институт стратегических исследований. Его сын, Петр, с сентября 2018 года возглавляет правление "Промсвязьбанка", против которого Лондон и Вашингтон ввела санкции 22 февраля.
- Владимира Кириенко (сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко). Сергей Кириенко — бывший премьер-министр РФ, с 5 октября 2016 года первый замруководителя администрации президента. До этого он 11 лет возглавлял "Росатом". Его сын Владимир стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом "Ростелекома". В декабре 2021 года он возглавил холдинг VK (бывший Mail.ru Group).
"Элиты, близкие к Путину, продолжают использовать свою близость к российскому президенту, чтобы грабить российское государство, обогащаться и устраивать членов своей семьи на высокие посты за счет российского народа. Олигархи, находящиеся под санкциями, использовали членов семьи для перемещения активов и сокрытия своего огромного богатства. Следующие санкции нацелены на влиятельных россиян из ближайшего окружения Путина, которые, как считается, участвуют в клептократии российского режима, а также на членов их семей", – сказано в решении Минфина США.
День санкций
- 22 февраля президент США объявил о введении санкций против суверенного долга России в ответ за каприз Путина по признанию сепаратистских образований на Донбассе. США также внесли ЦБ, Минфин, ФНБ РФ в специальный список, на который распространили ряд ограничений.
- Ранее Германия в качестве ответа на признание сепаратистских образований на Донбассе приостановила сертификацию российского газопровода "Северный поток – 2", чему сопротивлялась последние полгода еще при канцлере Ангеле Меркель.
- Великобритания ввела санкции против пяти ведущих российских банков и отношении трех "лиц с очень высоким уровнем дохода". По словам Бориса Джонсона, их активы в Великобритании будут заморожены.
- Европейский союз уже определился с санкциями. В черный список ЕС включены все 351 депутат Госдумы, проголосовавшие за признание "ЛДНР". Однако окончательный пакет санкций ЕС против России будет утвержден 23 февраля, говорится в сообщении представительства Франции в ЕС.