США запускают ленд-лиз. Как эта программа поможет Украине выиграть войну против России

После принятия закона Украина может получить много интересного оружия из США / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон запускает военную программу Ленд-лизпо предоставлению воюющей Украине необходимых в войне товаров, как это было 80 лет назад во время борьбы европейских стран против фашисткой Германии.

Днем 27 апреля за это должна была проголосовать Палата представителей Конгресса США, но голосование перенесли.

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Сенат США еще 7 апреля единогласно принял законопроект о возобновлении данной программы времен Второй мировой войны, которая позволит американскому президенту Джозефу Байдену ускоренными темпами направлять из бюджета США миллиарды долларов и оплачивать ими оружие и другие товары, необходимые Украине для победы над Россией. Но в Палате представителей пока заминка – республиканцы решили увязать Закон о ленд-лизе с Законом о дополнительном финансировании коронавирусного фонда, что не хотят делать демократы.

Пока на Капитолийских холмах идут торги, сайт Сегодня разбирался, что может дать Украине размороженный закон периода Второй мировой войны.

Суть закона

Закон S.3522 имеет название "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года".

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На сайте Конгресса США сказано, что этот законопроект временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны, если предметы обороны предназначены для правительства Украины или правительств других стран Восточной Европы, пострадавших от вторжения России в Украину.

Законопроект позволяет в течении 2022-2023 финансовых годов предоставлять в аренду или дать кредит на средства защиты по упрощенной процедуре утверждения такой передачи. Для Украины даже отменяется обязательное для подобных сделок требование, чтобы срок кредитования или аренды не превышал 5 лет.

"Президент должен установить ускоренные процедуры для обеспечения своевременной доставки оборонных изделий, переданных Украине в аренду или в лизинг в соответствии с этим законопроектом", – говорится в документе.

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Запад перешел Рубикон

По мнению американского издания Politico, предоставление ленд-лиза свидетельствует о том, что западный мир поверил – в войне преодолена черта неопределенности, кто будет победителем, и сейчас Украина движется к победе над Российской Федерацией.

Общий посыл – Рубикон перейден. При этом еще недавно американские эксперты были не уверены, как пройдет донбасский этап войны.

"Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине от 2022 года ускорит передачу критически важного военного оборудования и других жизненно важных материалов в Украину, сократив бюрократическую волокиту. Он позволяет де-факто дарить оборудование с оговоркой, что страны-получатели выплатят долг США позднее", – пишет Politico.

Американский журнал National Review пишет, что американское оружие будет решающим в войне Украины с Россией.

"Устранив знак доллара, связанный с переброской военной техники в Украину, S.3522 может сыграть решающую роль в отражении путинского вторжения. Например, ВВС США в настоящее время имеют более 350 штурмовиков A-10 Warthog, которые им больше не нужны. Оснащенные 30-мм пулеметами Гатлинга, которые способны разорвать колонну танков в клочья, эти самолеты были разработаны специально для уничтожения бронетанковых войск СССР в случае крупномасштабного вторжения стран Варшавского договора в Европу. Это именно то, что нужно Украине, чтобы превратить все эти ужасные Z-покрашенные танки в полезный металлолом. Переброска даже 50 из них в Украину окажет решающее влияние на ход наземной войны. Прохождение S.3522 даст президенту Байдену законные полномочия сделать именно это", – говорится в статье National Review.

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