Станцию метро "Киевская" в Москве назвали "Хохловской"

Станция метро "Киевская" получила странное название в Google Maps / Фото: Wikipedia, Google Maps

Станцию метро "Киевская" в Москве "переименовали" в Google-картах в "Хохловскую". Кто это сделал, неизвестно, но сам Google пока не торопится исправлять ошибку.

Об этом свидетельствуют данные Google-карт.

"Киевскую" превратили в "Хохловскую"

Стоит отметить, что на официальной схеме на сайте Московского метрополитена название станции сохранено в нормальном виде.

Официальное название станции никто не менял

История станции

Станция "Киевская" Московского метрополитена расположена на Кольцевой линии. Это единственная станция Кольцевой линии метро, расположенная не в Центральном административном округе Москвы.

"Киевскую" открыли 14 марта 1954 года. Станция получила название от одноимённого ей Киевского вокзала и замкнула собой строившуюся Кольцевую линию. В 1953 году главой КПСС стал бывший лидер Украинской ССР Никита Хрущев, и в числе его первых деяний стало увековечивание Украины в московском метро.

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"Киевская" на Кольцевой связана пересадками с двумя одноименными станциями, одна из которых располагается на Арбатско-Покровской линии, другая — на Филевской.

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