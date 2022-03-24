Старшая дочь Путина разводится со своим голландским супругом

Доктор Мария Воронцова, по последним данным, замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Коллаж "Сегодня"
Дочь президента РФ Владимира Путина, 36-летняя Мария Воронцова разводится со своим мужем, голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном.
Об этом сообщил российский журналист, редактор The Insider Роман Доброхотов в Facebook.
О разводе Фаассенов Роман Доброхотов написал в комментарии под постом в Facebook журналиста-расследователя Сергея Канева. Тот заявил, что руководитель Кремля "подгадил своей старшей дочери", после того, как начал войну на украинской территории и навлек на свою страну масштабные санкции.
"Путин неплохо подгадил своей старшей дочери Марии Фаассен (она же Воронцова). Дочурка имеет солидную долю в мега-проекте строительства супер современного медицинского центра под Питером. В планах было привлечение пациентов из Европы и богатеньких шейхов из стран Персидского залива. А теперь, после нападения на Украину, какие уж тут европейцы и шейхи?", – написал Сергей Канев.
Йоррит Фаасен – родом из Нидерландов, он долгое время работал в России в компаниях "Газпромбанк-Инвест" и "Стройтрансгаз".
Однако пока нет официального подтверждения этой информации.
Ранее российские и западные таблоиды писали, что президент России Владимир Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе спустя 30 лет брака.
Война в Украине 23 марта
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