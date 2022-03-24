Старша дочка Путіна розлучається зі своїм голландським чоловіком

Лікар Марія Воронцова, за останніми даними, одружена з голландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном. Колаж "Сьогодні"

Дочка президента РФ Володимира Путіна, 36-річна Марія Воронцова розлучається зі своїм чоловіком, голландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном.

Про це повідомив російський журналіст, редактор The Insider Роман Доброхотов у Facebook.

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Про розлучення Фаассенів Роман Доброхотов написав у коментарі під постом у Facebook журналіста-розслідувача Сергія Канєва. Той заявив, що керівник Кремля "накапостив своїй старшій дочці" після того, як розпочав війну на українській території та накликав на свою країну масштабні санкції.

"Путін непогано накапостивсвоїй старшій дочці Марії Фаассен (вона ж Воронцова). Донька має солідну частку в мегапроєкті будівництва суперсучасного медичного центру під Пітером. У планах було залучення пацієнтів з Європи та багатеньких шейхів з країн Перської затоки. А тепер, після нападу на Україну, які вже тут європейці та шейхи?" – написав Сергій Канєв.

Йорріт Фаассен – родом з Нідерландів, він довгий час працював у Росії в компаніях "Газпромбанк-Інвест" та "Будтрансгаз".

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Проте поки що немає офіційного підтвердження цієї інформації.

Раніше російські та західні таблоїди писали, що президент Росії Володимир Путін має особисті стосунки з Кабаєвою. У 2013 році Володимир та Людмила Путіни оголосили про розлучення через 30 років шлюбу.

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