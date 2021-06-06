"Старшую дочь" Путина внезапно показали по российскому гостелеканалу (видео)

Предполагаемая дочь Путина Мария Воронцова и его экс-супруга Людмила Путина. Коллаж: "Сегодня"

На российском телеканале вышло интервью предполагаемой старшей дочери президента России Владимира Путина Марии Воронцовой.

Телеканал "Россия 24" представил Воронцову как кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава и члена президиума Российской ассоциации содействия науке.

О чем говорила Воронцова:

о генетических исследованиях;

об орфанных (редких, малоисследованных) заболеваниях;

о важности ранней диагностики заболеваний;

об онкологических заболеваниях;

о раннем неинвазивном тестировании беременных.

К слову, о президенте России Воронцову не спрашивали.

Старшей дочерью президента Путина ее называют всемирно известные издания: журнал The New Times, BBC и агентство Bloomberg.

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Тема детей Путина в России – строгое табу. Президент РФ никогда не появлялся на публике со своими детьми. Официально у него две дочери – Мария и Екатерина.

Российские и западные СМИ упоминают о каждой из дочерей Путина с приставкой "предполагаемая" или пишут в кавычках, поскольку информация о них обрывочная и точно не подтверждена, а президент РФ делает все, чтобы так и оставалось.

Ранее россиянка Елизавета Кривоногих, которую журналисты называют "третьей дочкой" президента РФ Владимира Путина, неожиданно выступила против насилия силовиков к участникам акций в своей стране.

Российская компания "Газпром-медиа" приобрела мобильное приложение "Я Молодец". Видеосервис разработали при поддержке фонда "Иннопрактика", который возглавляет предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина Екатерина Тихонова.