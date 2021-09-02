Стихия в США – циклон "Ида" затопил метро в Нью-Йорке (видео)

Из-за подтоплений было остановлено движение по ряду веток метрополитена. Фото: коллаж "Сегодня"

В США циклон "Ида", достигший в среду, 1 августа, Нью-Йорка, подтопил метро и некоторые части города. Об этом сообщило издание Insider Paper в четверг, 2 сентября.

Отмечается, что сильный поток воды хлынул на подземную станцию метро "28-я улица", расположенной на пересечении Бродвея с 28-й улицей во Флэтайронском квартал в Манхэттене. Вход на платформу был сразу же закрыт, а из поезда оперативно эвакуировали пассажиров.

"Я ехал и увидел это! Я не понимал, откуда она льется – снизу, сверху или из стены. Вода лилась на пути и уже покрыла рельсы", – рассказал машинист Брайан.

По его словам, из-за подтоплений из поезда сразу эвакуировали более 100 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за подтоплений было остановлено движение по ряду веток метрополитена.

В Нью-Йорке объявили предупреждение о катастрофическом внезапном наводнении. В городе идут сильные дожди, вода из водостоков вырывается обратно на поверхность. Также затопило аэропорт Ньюарк, который находится в 24 км к юго-западу от нью-йоркского района Мидтаун.

Что известно об урагане "Ида"

В воскресенье, 29 августа, ураган "Ида" достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу – скорость ветра достигает 240 километров в час.

В штате Луизиана из-за урагана "Ида" более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.

До этого президент США Байден предупредил граждан о разрушительной силе урагана "Ида" и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.

предупредил граждан о разрушительной силе урагана "Ида" и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий. Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды – он возрастет на несколько метров. Президент пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и заявил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из-за урагана "Ида" в окрестностях Нового Орлеана крупнейшая река Северной Америки Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью примерно 1,5 м/с. Последний раз такое было во время урагана "Катрина" 16 лет назад.

Также мы информировали, что была зафиксирована первая жертва урагана "Ида" в Соединенных Штатах. Один человек погиб, когда сильный ветер повалил дерево в штате Луизиана.