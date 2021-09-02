Стихия в США – циклон "Ида" затопил метро в Нью-Йорке (видео)

Из-за подтоплений было остановлено движение по ряду веток метрополитена. Фото: коллаж "Сегодня"
В США циклон "Ида", достигший в среду, 1 августа, Нью-Йорка, подтопил метро и некоторые части города. Об этом сообщило издание Insider Paper в четверг, 2 сентября.
Отмечается, что сильный поток воды хлынул на подземную станцию метро "28-я улица", расположенной на пересечении Бродвея с 28-й улицей во Флэтайронском квартал в Манхэттене. Вход на платформу был сразу же закрыт, а из поезда оперативно эвакуировали пассажиров.
"Я ехал и увидел это! Я не понимал, откуда она льется – снизу, сверху или из стены. Вода лилась на пути и уже покрыла рельсы", – рассказал машинист Брайан.
По его словам, из-за подтоплений из поезда сразу эвакуировали более 100 человек. В результате инцидента никто не пострадал.
Из-за подтоплений было остановлено движение по ряду веток метрополитена.
В Нью-Йорке объявили предупреждение о катастрофическом внезапном наводнении. В городе идут сильные дожди, вода из водостоков вырывается обратно на поверхность. Также затопило аэропорт Ньюарк, который находится в 24 км к юго-западу от нью-йоркского района Мидтаун.
Что известно об урагане "Ида"
- В воскресенье, 29 августа, ураган "Ида" достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу – скорость ветра достигает 240 километров в час.
- В штате Луизиана из-за урагана "Ида" более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.
- До этого президент США Байден предупредил граждан о разрушительной силе урагана "Ида" и сообщил, что в стране будут приложены максимальные усилия для ликвидации его грядущих последствий.
- Кроме сильного ветра, ураган опасен обильными осадками и значительным подъемом уровня воды – он возрастет на несколько метров. Президент пообещал сделать все возможное для ликвидации последствий урагана и заявил, что такой масштабной подготовки к стихийному бедствию еще не встречал.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из-за урагана "Ида" в окрестностях Нового Орлеана крупнейшая река Северной Америки Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью примерно 1,5 м/с. Последний раз такое было во время урагана "Катрина" 16 лет назад.
Также мы информировали, что была зафиксирована первая жертва урагана "Ида" в Соединенных Штатах. Один человек погиб, когда сильный ветер повалил дерево в штате Луизиана.