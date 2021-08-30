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Мощный ураган "Ида" в США развернул течение Миссисипи: есть первые жертвы (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
30 августа, 10:25
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Следствием урагана "Ида" стали штормовые приливы, шквальные порывы ветра и долгосрочные отключения электричества
Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана. Фото: коллаж "Сегодня"
Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана. Фото: коллаж "Сегодня"

Первая жертва урагана "Ида" в Соединенных Штатах. Один человек погиб, когда сильный ветер повалил дерево в штате Луизиана.

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Об этом сообщает DW.

В окрестностях Нового Орлеана крупнейшая река Северной Америки текла в обратном направлении со скоростью примерно 1,5 м/с. Последний раз такое было во время урагана "Катрина" 16 лет назад.



Ураган буквально сносит крыши – скорость ветра достигает 240 км/ч. Во всей Луизиане нет электричества – без света более миллиона человек. Сообщается минимум об одном погибшем.

Про ураган

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Мощность урагана "Ида" выросла за считанные часы.

  • "Ида" – один из сильнейших штормов когда-либо в Штатах, шторм категории 4 с ветром скоростью 230 км/ч. Он ударил по берегу США в тот же день, что и ураган "Катрина" 16 лет назад.
  • В 2005 году "Катрина" вызвала прорывы дамбы и катастрофическое наводнение в Новом Орлеане и разрушила дома в Миссисипи. Тогда ураган привел к более тысячи смертельных случаев.

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