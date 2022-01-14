Столтенберг: Мы решили, что Украина станет членом НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг фото: Коллажа "Сегодня"

НАТО принял решение о приеме Украины и Грузии в свой состав. Об этом заявил в интервью изданию La Repubblica генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

По его словам, сроки вступления в Альянс пока что не установлены.

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"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что у Украины сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году.

Также он подчеркнул, что принципы коллективной обороны распространяется только на государства – члены НАТО, а Киев пока что не входит в Альянс.

Столтенберг отметил, что решение о приеме в НАТО – вопрос Украины и 30 государств – участников Организации Североатлантического договора.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец.

"Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наши предложения", – сказал Лавров.

Россия боится вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил масштабной войны в Европе, если Украину примут в НАТО

Ультиматум РФ по НАТО

В декабре Россия опубликовала проект договора с США и НАТО. Она потребовала от Запада не принимать Украину и другие страны бывшего СССР в Альянс, не вести с ними военного сотрудничества. Более того, Москва потребовала вообще прекратить расширение военного блока.

В Белом доме заявили, что не пойдут на компромисс по ключевым принципам, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уличил Путина во лжи. Он заявил, что Альянс не обещал России не расширяться на восток.