Страна-кандидат на вступление в ЕС: на рассмотрение Еврокомиссии подали заявку относительно Украины

Украина будет ждать рассмотрения заявки от Еврокомиссии / Коллаж ""Сегодня

Совет Евросоюза подал на рассмотрение Еврокомиссии заявку о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Об этом в прямом эфире национального телемарафона "UA Разом" сказалакорреспондентка из Брюсселя Елена Абрамович.

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По ее словам рассмотрение заявки может занять несколько месяцев. Хоть есть шанс пойти по упрощенной процедуре и принять решение в более краткие сроки.

Также можно говорить о помощи европейских партнеров украинцам на уровне социальных пакетов.

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"В Брюсселе проходят интенсивные переговоры министров миграции стран Евросоюза. Они пытаются как можно быстрее принять специальные миграционные законы в отношении украинцев. Чтобы те, кто убегает от войны, сразу после прибытия получали право на работу и проживание в ЕС — на год, с возможностью продления еще на два года", — сообщает журналистка.

Кроме того, многие страны поддержали инициативу о бесплатных проездах железной дорогой и авиаперелетах в ЕС. Среди них — Польша, Австрия, Германия, Бельгия.