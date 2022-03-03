Країна-кандидат на вступ до ЄС: на розгляд Єврокомісії подали заявку щодо України

Україна чекатиме розгляду заявки від Еврокомісії / Колаж "Сьогодні"

Рада Євросоюзу подала на розгляд Єврокомісії заявку щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Про це у прямому ефірі національного телемарафону "UA Разом" сказала кореспондентка із Брюсселю Олена Абрамович.

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За її словами, розгляд заявки може тривати кілька місяців. Хоча є шанс піти за спрощеною процедурою та ухвалити рішення у коротші терміни.

Також можна говорити про допомогу європейських партнерів українцям на рівні соціальних пакетів.

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"У Брюселі відбуваються інтенсивні перемовини міністрів міграції країн Євросоюзу. Вони намагаються якомога швидше ухвалити спеціальні міграційні закони щодо українців. Щоб ті, хто втікає від війни, одразу після прибуття отримували право на роботу і проживання в ЄС — на рік, з можливістю продовження ще на два роки"", — повідомляє журналістка.

Крім того, багато країн підтримали ініціативу щодо безкоштовних проїздів залізницею та авіаперельотів до ЄС. Серед них – Польща, Австрія, Німеччина, Бельгія.