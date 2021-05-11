Стрельба в Казани: стрелок оставил в школе бомбу

Во вторник в казанской школе произошла не только стрельба, в результате взрыва бомбы обрушилась стена и чуть не загорелась проводка

Устроивший стрельбу в казанской школе № 175 (Россия) Ильназ Галявиев оставил там бомбу, которая взорвалась, что привело к частичному обрушению стен.

Об этом сообщила уполномоченный РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, передает РБК.

"Было заложено взрывное устройство нападавшим и потом оно взорвалось", – рассказала Кузнецова.

Она добавила, что в месте обрушения стен, к счастью, не было людей и никто не пострадал.

Реклама

"Битое стекло, следы крови. Конечно, хорошо то, что не загорелась проводка от взрыва... Оголенные провода висят", – уточнила Кузнецова.

О том, что во время стрельбы в школе был отдельно слышен и взрыв ранее также сообщали очевидцы и представитель экстренных служб, по словам которого "наблюдался сильный дым".

Напомним, во вторник, 11 мая, в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители.