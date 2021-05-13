Стрельба в российской школе: учитель просила детей не нервировать родителей

В интернете появилась переписка детей с их преподавателем во время ЧП в казанской школе №175

Фото: РИА Новости

В Сети появилась переписка детей из 8 "Б" класса и учительницы школы № 175 в Казани, где недавно бывший ученик устроил стрельбу.

Об этом сообщает Baza.

Ученики спрашивают педагога о том, что происходит в школе, в ответ учительница призывает не паниковать и не передавать панику родителям, а также сообщает, что в школе произошла стрельба.

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Отметим, дети заперлись в одном из соседних кабинетов с 8 "А" классом, который расстрелял Ильназ Галявиев.

Напомним, подозреваемый – 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик этой школы. Он проник в учреждение с оружием и открыл огонь. Впоследствии его задержали правоохранители. В результате нападения на школу в РФ погибли 10 человек.

Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.