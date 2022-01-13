Строили ракеты для КНДР: США раскрыли безумный план россиян

Энтони Блинкен. Фото: коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что попавшая под американские санкции российская компания "Парсек" является ключевым источником товаров и технологий для ракетной программы Северной Кореи.

Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

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По данным Госдепа США, с 2016 по 2021 год северокорейский гражданин О Ен Хо, занимавшийся поставками КНДР товаров для производства снарядов из третьих стран, сотрудничал с компанией "Парсек" и Романом Аларем для обеспечения поставок разнообразных приспособлений для баллистических ракет, в том числе кевларовой нити, арамидного волокна, авиационного масла, шарикоподшипников и высокоточных фрезеровочных аппаратов.

Сообщается, что Аларь занимает в компании должность директора по развитию. Госдеп утверждает, что он также предоставлял О Ен Хо инструкции по созданию ракетного твердого топлива.

"Связи по снабжению и поставкам между О Ен Хо, Романом Анатольевичем Аларем и ООО "Парсек" являются ключевым источником товаров и технологий, используемых при производстве снарядов, для ракетной программы КНДР", — говорится в сообщении.

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Отметм, 12 января Минфин США ввел санкции против зарегистрированной в Москве ООО "Парсек", а также против гражданина России Романа Анатольевича Аларя из-за связей с КНДР. Кроме того, в санкционный список попали шесть граждан Северной Кореи, живущих в Москве, Владивостоке и Китае.

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