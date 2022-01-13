Будували ракети для КНДР: США розкрили шалений план росіян

Ентоні Блінкен. Фото: колаж "Сьогодні"
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російська компанія "Парсек", яка потрапила під американські санкції, є ключовим джерелом товарів і технологій для ракетної програми Північної Кореї.
Про це повідомляється на сайті американського відомства.
За даними Держдепу США, з 2016 по 2021 рік північнокорейський громадянин О Ен Хо, який займався постачанням КНДР товарів для виробництва снарядів з третіх країн, співпрацював з компанією "Парсек" та Романом Аларем для забезпечення постачання різноманітних пристосувань для балістичних ракет, у тому числі кевларової нитки, арамідного волокна, авіаційного масла, шарикопідшипників та високоточних фрезерувальних апаратів.
Повідомляється, що Аларь займає в компанії посаду директора з розвитку. Держдеп стверджує, що він також надав О Ен Хо інструкції щодо створення ракетного твердого палива.
"Зв'язки з постачання та постачання між О Ен Хо, Романом Анатолійовичем Аларем та ТОВ "Парсек" є ключовим джерелом товарів та технологій, що використовуються при виробництві снарядів, для ракетної програми КНДР", – йдеться у повідомленні.
12 січня Мінфін США ввів санкції проти зареєстрованої в Москві ТОВ "Парсек", а також проти громадянина Росії Романа Анатолійовича Аларя через зв'язки з КНДР. Крім того, до списку санкцій потрапили шість громадян Північної Кореї, що живуть у Москві, Владивостоку та Китаї.
Санкції проти РФ
- За даними американського агентства Bloomberg, у процесі роботи з розширення списку можливих санкцій проти РФ Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва.
- За даними The Associated Press, на додаток до прямих санкцій проти російських організацій санкції у відповідь на подальше вторгнення в Україну можуть містити значні обмеження на продукцію, що експортується із США в Росію, а також іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.
- Наприкінці 2021 року віцепрезидент США Камала Гарріс пригрозила Росії серйозними санкціями у разі вторгнення військ країни-агресора в Україну.
- Крім того, на тлі відсутності проривів на переговорах НАТО з Росією до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкції проти Москви у разі нападу на Україну. Він має назву "Захист суверенітету України".