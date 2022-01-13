Будували ракети для КНДР: США розкрили шалений план росіян

Ентоні Блінкен. Фото: колаж "Сьогодні"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російська компанія "Парсек", яка потрапила під американські санкції, є ключовим джерелом товарів і технологій для ракетної програми Північної Кореї.

Про це повідомляється на сайті американського відомства.

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За даними Держдепу США, з 2016 по 2021 рік північнокорейський громадянин О Ен Хо, який займався постачанням КНДР товарів для виробництва снарядів з третіх країн, співпрацював з компанією "Парсек" та Романом Аларем для забезпечення постачання різноманітних пристосувань для балістичних ракет, у тому числі кевларової нитки, арамідного волокна, авіаційного масла, шарикопідшипників та високоточних фрезерувальних апаратів.

Повідомляється, що Аларь займає в компанії посаду директора з розвитку. Держдеп стверджує, що він також надав О Ен Хо інструкції щодо створення ракетного твердого палива.

"Зв'язки з постачання та постачання між О Ен Хо, Романом Анатолійовичем Аларем та ТОВ "Парсек" є ключовим джерелом товарів та технологій, що використовуються при виробництві снарядів, для ракетної програми КНДР", – йдеться у повідомленні.

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12 січня Мінфін США ввів санкції проти зареєстрованої в Москві ТОВ "Парсек", а також проти громадянина Росії Романа Анатолійовича Аларя через зв'язки з КНДР. Крім того, до списку санкцій потрапили шість громадян Північної Кореї, що живуть у Москві, Владивостоку та Китаї.

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