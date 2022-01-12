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СЬОГОДНІ Світові новини США

У Байдена закінчилося терпіння: Кремлю підготували руйнівні санкції

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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12 січня, 22:28
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Проєкт нових заборон уже внесено на розгляд Сенату США
Путіна та Лаврова чекають персональні санкції / Колаж "Сьогодні"
Путіна та Лаврова чекають персональні санкції / Колаж "Сьогодні"

На фоні відсутності проривів на переговорах НАТО з Росією до Сенату США внесено законопроєкт щодо нових санкцій проти Москви у разі її нападу на Україну. Він має назву "Захист суверенітету України".

Відповідне повідомлення було розміщено на сайті Сенату.

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Хто під санкційним ударом

"Оскільки Кремль продовжує невиправдано нарощувати військову міць вздовж кордону із Україною, пропозиція сенатських демократів щодо стримування військової ескалації надсилає чіткий сигнал про те, що США готові накласти руйнівні санкції на Путіна та російську економіку, якщо він піде шляхом повторного вторгнення в Україну", – сказано у повідомленні.

Законопроект передбачає:

  • санкції стосовно президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, глави МЗС РФ Сергія Лаврова, міністра оборони РФ Сергія Шоягу, начальника Генштабу Збройних Сил РФ Валерія Герасимова та командувачів різних видів збройних сил, включаючи повітряно-десантні та військово-морські;
  • санкції проти Ощадбанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЕБ РФ, Російського фонду прямих інвестицій, Московського кредитного банку, Альфа-банку, Россільгоспбанку, ФК Банку, Промзв'язку банку, Радкомбанку, Транскапіталбанку;
  • санкції стосовно постачальників спеціалізованих послуг обміну фінансовими повідомленнями (наприклад, SWIFT);
  • заборона операції з первинним та вторинним суверенним боргом Росії;
  • санкції стосовно секторів та галузей, включаючи видобуток та виробництво нафти та газу; видобуток та виробництво вугілля; видобуток та переробка корисних копалин;
  • санкції проти газопроводу "Північний потік – 2".

Підтримка

Для України цей законопроєкт передбачає значну підтримку.

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Пропонується:

  • доручити Міноборони розробити стратегію щодо зміцнення обороноздатності України та розширення надання Україні допомоги у сфері безпеки, включаючи задоволення найважливіших потреб України та координацію із союзниками у наданні негайної допомоги Україні.
  • прискорити закупівлю та доставку оборонних виробів та послуг для України, у тому числі за рахунок використання орендних повноважень та спеціального фонду оборонних закупівель.
  • санкціонувати додаткову надзвичайну допомогу Україні у розмірі 500 млн доларів США та санкціонувати міжнародну військову та освітню підготовку для України на суму 3 млн доларів США.

За даними агентства Bloomberg, адміністрація Джозефа Байдена підтримує запропонований сенаторами-демократами законопроєкт про санкції проти Росії

Ситуація

12 січня під час переговорів представників Росії з НАТО в Брюсселі, Москва вустами заступника глави МЗС РФ Олександра Грушка повідомила, що жодного відведення військ від українського кордону не буде, поки Захід не змусить Київ виконувати Мінські угоди.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжує фіксувати збільшення присутності російської армії поблизу кордонів України і це загрожує загальноєвропейській безпеці.

Росія не взяла на себе зобов'язання щодо відведення війська від кордонів України, одночасно не відмовившись від можливості подальшої ескалації ситуації. Про це повідомила на брифінгу заступник держсекретаря США Венді Шерман після зустрічі у Брюсселі.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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