Росія відмовилася відвести війська від України – реакція США

Росія не взяла на себе будь-які зобов'язання щодо відведення війська від кордонів України, одночасно не відмовившись від можливості подальшої ескалації ситуації.
Про це повідомила на брифінгу заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює делегацію Вашингтона на переговорах НАТО з Росією про надання останніх гарантій безпеки.
Заява
"На переговорах Росія не взяла на себе зобов'язання щодо деескалації, але не озвучила і твердження, що її не буде", – сказала Шерман за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.
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При цьому представник Білого дому зазначила, що їй до кінця незрозуміло, як така велика країна, як Росія, може побоюватися якоїсь агресії від України, через яку й ініціювала переговори з НАТО.
"Разом із США вони мають два найбільші ядерні арсенали на Землі. Вони (Росія – Ред.) – потужна країна. І факт, що вони відчувають загрозу від України, яка менша і ще є демократією, що розвивається – це важко зрозуміти", – наголосила представник Держдепартаменту.
Також Венді Шерман зазначила, що разом із генеральним секретарем ЄС Стефано Санніно вони обговорили єдиний підхід до кроків із примусу Росії до відведення військових сил від кордонів України. "Сполучені Штати цінують активне партнерство ЄС у вирішенні цієї невідкладної проблеми", – написала Шерман у Твіттері.
Ситуація
- У НАТО продовжують фіксувати збільшення військ Росії на кордонах України, про що представники Альянсу повідомили представників Міноборони РФ під час переговорів щодо гарантій безпеки Кремлю, які пройшли 12 січня у Брюсселі.
- Днем раніше посол США у Москві Джон Салліван в інтерв'ю російським журналістам назвав скупчення військ Росії на кордоні України надзвичайною ситуацією та реальною загрозою.
- США готують великий пакет санкцій, щоб стримати настання російських військ на Україну. Але і це поки що не охолоджує запал у Кремлі.
- У Москві продовжують твердити, що це їхня особиста справа, біля якого з кордонів вибудовувати свої війська. Про це, зокрема, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, уточнивши, що Росія не збирається виводити війська з чотирьох областей поблизу українських кордонів.