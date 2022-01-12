Росія відмовилася відвести війська від України – реакція США

Нові подробиці переговорів НАТО з Росією

Венді Шерман розповіла про реакцію делегації РФ на пропозицію прибрати свої війська від кордонів України/Агентство Reuters/Колаж "Сьогодні"

Росія не взяла на себе будь-які зобов'язання щодо відведення війська від кордонів України, одночасно не відмовившись від можливості подальшої ескалації ситуації.

Про це повідомила на брифінгу заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює делегацію Вашингтона на переговорах НАТО з Росією про надання останніх гарантій безпеки.

Реклама

Заява

"На переговорах Росія не взяла на себе зобов'язання щодо деескалації, але не озвучила і твердження, що її не буде", – сказала Шерман за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

При цьому представник Білого дому зазначила, що їй до кінця незрозуміло, як така велика країна, як Росія, може побоюватися якоїсь агресії від України, через яку й ініціювала переговори з НАТО.

"Разом із США вони мають два найбільші ядерні арсенали на Землі. Вони (Росія – Ред.) – потужна країна. І факт, що вони відчувають загрозу від України, яка менша і ще є демократією, що розвивається – це важко зрозуміти", – наголосила представник Держдепартаменту.

Реклама

Також Венді Шерман зазначила, що разом із генеральним секретарем ЄС Стефано Санніно вони обговорили єдиний підхід до кроків із примусу Росії до відведення військових сил від кордонів України. "Сполучені Штати цінують активне партнерство ЄС у вирішенні цієї невідкладної проблеми", – написала Шерман у Твіттері.

Ситуація