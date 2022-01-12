Россия отказалась отвести войска от Украины – реакция США

Новые подробности переговоров НАТО с Россией

Венди Шерман рассказала о реакции делегации РФ на предложение убрать свои войска от границ Украины/Агентство Reuters/Коллаж "Сегодня"

Россия не взяла на себя любые обязательства по отводу войска от границ Украины, одновременно не отказавшись от возможности дальнейшей эскалации ситуации.

Об этом сообщила на брифинге заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляет делегацию Вашингтона на переговорах НАТО с Россией о предоставлении последней гарантий безопасности.

Реклама

Заявление

"На переговорах Россия не взяла на себя обязательства по деэскалации, но не озвучила и утверждения, что ее не будет", – сказала Шерман по итогам заседания Совета Россия-НАТО.

При этом представитель Белого дома отметила, что ей до конца непонятно, как такая большая страна, как Россия, может опасаться какой-то агрессии от Украины, из-за которой и инициировала переговоры с НАТО.

"Вместе с США они обладают двумя самыми большими ядерными арсеналами на Земле. Они (Россия. – Ред.) – мощная страна. И факт, что они чувствуют угрозу от Украины, которая меньше и еще является развивающейся демократией – это тяжело понять", – подчеркнула представитель Госдепартамента.

Реклама

Также Венди Шерман отметила, что вместе с генеральным секретарем ЕС Стефано Саннино они обсудили единый подход к шагам по принуждению России к отводу военных сил от границ Украины. "Соединенные Штаты ценят активное партнерство ЕС в решении этой неотложной проблемы", – написала Шерман в Twitter.

Ситуация