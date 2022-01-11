Армія Росії не йде: США заявили про НС на переговорах із Кремлем

Джон Салліван сказав, що ситуація на кордоні України не змінилася на краще

Солдатики Путіна нікуди не поділися, про що і повідомив журналістам Джон Салліван / Колаж "Сьогодні"

Посол США у Москві Джон Салліван в інтерв'ю російським журналістам назвав скупчення військ Росії на кордоні України надзвичайною ситуацією та реальною загрозою. Жодної деескалації з російського боку американці не спостерігають, а вони, як відомо, останніми тижнями ведуть повітряну розвідку в регіоні із території України.

Про свої побоювання Джон Салліван розповів в інтерв'ю російському телеканалу "Дощ".

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Слова посла

"Ситуація на кордоні (України – Ред.) не змінювалася з того часу, як Білл Бернс, директор ЦРУ, приїжджав сюди на самому початку листопада. Ми маємо гостру проблему в Україні, яка все загострюється масованим стягуванням російських військових сил до кордону з Україною. У США це створює відчуття надзвичайної ситуації", – наголосив посол.

За його словами, в умовах загрози російського вторгнення в Україну важко обговорювати з Москвою так звані гарантії безпеки. При цьому США не прийматимуть рішення щодо російських пропозицій без європейських партнерів та союзників, включаючи Україну.

Дипломат додав, що сьогодні проводиться багато обговорень ситуації як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ США та України. "Ці обговорення тривають практично щодня на дуже високому рівні. І продовжуватимуться сьогодні", – уточнив Салліван.

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Обстановка