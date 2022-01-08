Броньований кулак із 175 000 бійців. Росія стягує війська до кордонів України із трьох сторін – The New York Times

Впливова американська газета опублікувала нову карту концентрації російських військ біля кордонів нашої країни

Американська преса незважаючи на масові заворушення у Казахстані, продовжує відстежувати тривожну ситуацію і на кордонах України.

Авторитетна The New York Times надрукувала нову карту з розташуванням російських військових частин та підрозділів на кордоні з Україною.

Реклама

На думку американських експертів, ці війська становлять реальну загрозу серйозної ескалації конфлікту з Україною та "відкриття Москвою нового фронту". Російські частини оточують Україну із трьох сторін.

На карті вказано рід військ, їх чисельність, різновиди техніки.

Реклама

Карта була складена на основі даних від українських та західних джерел, незалежних військових та супутникових знімків.

За прогнозними оцінками, зробленими на основі даних спецслужб США, Кремль розробив операцію проти України із залученням 175 тисяч військових.

"Росія знаходиться на шляху до отримання всього необхідного для початку вторгнення до України. 2 групи військ розташовані біля кордону з Білоруссю, поряд із містами Єльня (Смоленська область) та Клинці (Брянська область).

Реклама

Ще три групи розташувалися неподалік Воронежа, зазначено на карті. Ці війська можуть безпосередньо загрожувати Києву у разі проведення воєнної операції.

Ще одна група знаходиться в районі Волгограда, дві – біля кордону з так званими ЛНР та ДНР. Крім того, ще спостерігається концентрація військових у міста Коренівськ (Краснодарський край, лише артилерія) та на території Криму", – запевняють військові аналітики США.