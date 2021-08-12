Талибы заявили о захвате центра Герата и Кандагара

Войска в Афганистане. Фото: коллаж "Сегодня"
В Афганистане талибы взяли под контроль центр Герата, а также Кандагара (второй по величине город Афганистана). Официальные власти пока не подтвердили эту информацию, но она уже активно обсуждается местными жителями в социальных сетях.
Об этом сообщает "Sputnik Афганистан".
Кроме того, как написал пресс-секретарь исламистского движения Забихулла Муджахид, талибы заявили о взятии под контроль второго (после Кабула) по величине города Афганистана – Кандагара.
"Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", – написал он.
Что происходит
Военно-политическая ситуация обострилась в Афганистане в июне на фоне вывода американских войск.
Правительственные военные стараются сдержать натиск боевиков, однако, согласно официальным данным, под контроль талибов перешло более 200 уездов из 398.
Ранее мы писали, что:
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