Тайное послание России: на переговоры об Украине США отправили "серебряную лису" с янтарным амулетом

В большой политике важны не только слова, но и мельчайшие символы / Коллаж "Сегодня"

На этой неделе мировые СМИ пристально наблюдают за ходом американо-российских переговоров по проблемам безопасности. Они происходят в несколько туров. Первый раунд состоялся 10-го января в Женеве. Последующие встречи были запланированы на 12-13-е числа.

Среди новостей о результатах диалога делегаций важно отметить, кто же является ключевыми персонами, которые пишут новую историю в геополитике. Украинцам в этом контексте важно запомнить имя первого заместителя Госсекретаря США Венди Шерман. Именно она представляет позицию Соединенных Штатов Америки на переговорах с Россией по Украине.

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"Серебристая лиса" американской дипломатии

На нынешнюю позицию Венди Шерман пришла в апреле 2021-го года.

При президенте Билле Клинтоне она принимала участие в работе над соглашением с Северной Кореей. Документ должен был препятствовать усилиям КНДР на пути к ядерному вооружению.

А во время президентства Барака Обамы Шерман занимала должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам. В 2011-м возглавляла делегацию США в ядерных переговорах с Ираном. Благодаря ей в 2015-м удалось добиться подписания исторического соглашения с участием Великобритании, Германии, США, Китая, Ирана, Франции и России.

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С 2011 по 2015 Шерман занимала должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам / Фото: AFP

В тот период Венди Шерман зарекомендовала себя как хваткий, осторожный и находчивый дипломат. За смекалку и "шахматный" стиль ведения переговоров иранцы прозвали ее "серебристая лиса". Хищного обитателя леса политик напоминает не только чертами характера, но и внешностью: короткие снежно-белые волосы и полный решимости взгляд.

"Серебристая лиса" мировой дипломатии / Фото: The New York Times.

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При чем тут украшения?

В истории американской политики есть яркие примеры демонстрации невербальных сигналов через аксессуары на переговорах наивысшего уровня. Законодателем такой дипломатической моды стала бывший руководитель Государственного департамента США (1997-2001) Мадлен Олбрайт. Всевозможные брошки стали ее визитной карточкой. Через украшения она показывала отношение к тем или иным вещам.

Например, фигурку рептилии она приколола к жакету после того иракские СМИ назвали ее "превосходной змеей". Это произошло после войны в Персидском заливе, когда Олбрайт на должности постпреда США при ООН выступала за введения санкций по отношению к Ираку. Эта брошь стала первой в коллекции, о которой ходят легенды.

Брошь, положившая начало коллекции Мадлен Олбрайт / Фото: vogue.ua

К каждому событию политик подбирала новые украшения, исходя из их символики. В хороший день на одежде красовались воздушные шары и цветы. Если же ситуация была неприятной, требовала жесткости и хладнокровия, Олбрайт выбирала жуков, гадюк и лягушек. А в случае затяжных обсуждений она демонстративно надевала брошь в виде улитки или черепахи.

Олбрайт использует броши как невербальный знак для собеседника / Фото: vogue.ua

"Говорящие" брошки Венди Шерман

Глядя на протокольные фотографии первого заместителя Госсекретаря США, складывается впечатление, что она решила унаследовать у Олбрайт ее систему сигналов. Ведь политик тоже нередко украшает свои наряды. В ее шкатулке хранятся жемчужный символ США белый орлан, серебряная хризантема и колосок.

Брошки в коллекции первого заместителя Госсекретаря США / Коллаж "Сегодня"

На первую по украинскому треку встречу с главой российской делегации, замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, Венди Шерман выбрала украшения из янтаря: бусы из крупного камня и медовую брошку.

Янтарный комплект Венди Шерман на переговорах в Женеве / Фото: Reuters

Пользователи сети выдвинули предположение, что янтарь – это сигнал странам Балтии или же отсылка к нелегальной добыча ископаемого в Украине.

Комментарии украинских пользователей Facebook / Скриншот

Можно также предположить, что аксессуар Шерман – своего рода амулет перед решающими переговорами. Поскольку янтарь считается символом счастья, а в древние времена из него изготавливали талисманы. А еще камень помогает быть осторожным и сдерживать эмоции, которые в дипломатических отношениях могут только навредить.

Кроме того, янтарь может символизировать победу над врагами. Судя по риторике Шерман, с Россией она любезничать не готова и, если понадобится, может дать жесткий отпор.

Консервативный минимализм для офиса НАТО

Накануне Совета Россия-НАТО Шерман встретилась с Генсекретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Примечательно, что на аудиенцию она надела жакет с фигурными пряжками и никакой бижутерии.

Венди Шерман и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО / Фото: Twitter Wendy R. Sherman

Вновь символизм или милая побрякушка?

А вот в день первого за последние два года заседания Совета Россия-НАТОамериканский дипломат снова заинтересовала золотистыми украшениями в портретной зоне. Это цепь с крупными звеньями и брошка из такого же материала. Последняя напоминает два дерева, которые гнутся в сторону от мощного порыва ветра. Возможно, таким образом Шерман в который раз хотела подчеркнуть неприступность перед РФ. Мол, Штаты не пойдут на уступки и будут гнуть свою линию до конца.