Тела никогда не вернут на родину. В РФ решили, что будет с погибшими в Украине оккупантами

В РФ приказали уничтожать тела погибших оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Минобороны РФ очередной раз доказало, что ни во что не ставит жизни своих бойцов. Тела уничтоженных российских оккупантов их руководство приказало либо закапывать в братских могилах, либо ликвидировать на месте. Такую задачу поставил замминистра обороны России.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" ВСУ.

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"Все, что нужно знать об отношении противника к своим солдатам. В то время как украинских погибших воинов провожают в последний путь как Героев и чтят их память", - написали под фото документа.

В тексте документа указали, что убитых на территории Украины российских военных нужно забирать со страны. Но тела погибших семьям не отдадут. В Минобороны обязали тайно по ночам вывозить тела и хоронить в братских могилах в Беларуси. Если сделать это невозможно, нужно "принять меры для уничтожения их на месте".

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Кроме того, российские власти делают все для того, чтобы семьи не только не смогли похоронить родных, но и не узнали об их смерти. Минобороны обязало забирать у военных все документы, чтобы украинские активисты не смогли добавить данные в Телеграм-канал "Ищи своих", где выкладывали информацию об убитых и раненых оккупантах.

Что значит "уничтожать тела на месте"?

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал жуткие подробности о ликвидации тел оккупантов. Войска РФ привезли с собой "мобильные крематории". Вероятно, именно этим способом Минобороны РФ решило уничтожать тела. Только вдумайтесь – военные взяли с собой "печь", в которой сожгут их тела в случае гибели!

По словам главы государства, Кремль посылает своих солдат как "мясо". Зеленский добавил, что ему стыдно, что такие события есть в 2022 году. Ведь даже украинская сторона лучше относится к оккупантам, чем их руководство.

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