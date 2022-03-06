Тіла ніколи не повернуть на батьківщину. У РФ вирішили, що буде із загиблими в Україні окупантами

У РФ наказали знищувати тіла загиблих окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Міноборони РФ вкотре довело, що не цінує життя своїх бійців. Тіла знищених російських окупантів їхнє керівництво наказало або закопувати в братських могилах, або ліквідувати на місці. Таке завдання поставив заступник міністра оборони Росії.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" ЗСУ.

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"Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. У той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам‘ять", – написали під фото документа.

У тексті документа зазначили, що вбитих на території України російських військових слід забирати з країни. Але тіла загиблих сім'ям не віддадуть. У Міноборони зобов'язали таємно ночами вивозити тіла та ховати у братських могилах у Білорусі. Якщо зробити це неможливо, потрібно "вжити заходів для знищення їх на місці".

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Крім того, російська влада робить все для того, щоб сім'ї не тільки не змогли поховати рідних, а й не дізналися про їхню смерть. Міноборони зобов'язало забирати у військових усі документи, щоб українські активісти не змогли додати дані до Телеграм-каналу "Шукай своїх", де викладали інформацію про вбитих та поранених окупантів.

Що означає "знищувати тіла на місці"?

Президент України Володимир Зеленський раніше розповів моторошні подробиці щодо ліквідації тіл окупантів. Війська РФ привезли із собою "мобільні крематорії". Ймовірно, саме у такий спосіб Міноборони РФ вирішило знищувати тіла. Тільки вдумайтеся – військові взяли із собою "печі", у яких спалять їхні тіла у разі загибелі!

За словами глави держави, Кремль посилає своїх солдатів як "м'ясо". Зеленський додав, що йому соромно, що такі події є у 2022 році. Адже навіть українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво.

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