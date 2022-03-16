Теперь он Илона: Маск ответил Кадырову и снова вызвал Путина на бой

Маск остроумно ответил Кадырову по поводу Путина. Фото: коллаж "Сегодня"

Основатель компании SpaceX Илон Маск, ранее вызвавший президента РФ Владимира Путина на поединок за Украину, получил ответ от главы Чечни Рамзана Кадырова, который решил защитить хозяина Кремля. Маск остроумно отшутился.

Свой ответ он обнародовал в Twitter.

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Так, Кадыров в своем "ответе" назвал Маска "бизнесменом и твиттерным блогером", а Путина – "мировым политиком, стратегом, грозой Запада и США". Он также предложил Маску "пройти подготовку в нескольких центрах в Чеченской республике", в частности, в "российском университете спецназа", назвав при этом основателя SpaceX "Илоной".

На это Маск ответил: "Спасибо за предложение, но такая отличная подготовка даст мне слишком большое преимущество. Если он (Путин – Ред.) не боится поединка, я согласен использовать только левую руку, хотя я даже не левша". И подписался: "Илона".

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Он даже переименовал свой аккаунт на "Илону Маск".

В России ответили стихом Пушкина на вызов Путина на дуэль

Пока Путин готовит свой ответ в бункере, вместо него первым слово взял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Чиновник, несмотря на блокировку Twitter в России, воспользовался сетью, где написал строчки из сказки Александра Пушкина "Сказка о попе и о работнике его Балде".

А в комментариях подписчики высмеяли "литературную осведомленность" Рогозина, сравнившего Путина с братом Балды.

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