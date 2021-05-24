Теракт в Иерусалиме. Пострадали два человека, нападавший ликвидирован (фото, видео)

В Иерусалиме произошел теракт. Фото: REUTERS/LA
В понедельник, 24 мая, в Иерусалиме произошел теракт. Неизвестный напал с ножом на израильтян возле штаб-квартиры полиции Израиля. Два человека ранены. Террорист нейтрализован.
Об этом сообщает newsru.co.il.
В Иерусалиме произошел теракт. Фото: REUTERS/LA
Состояние одного раненого тяжелое, второй получил легкое ранение.
В Иерусалиме произошел теракт. Фото: REUTERS/LA
Раненые доставлены в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим".
Известно, что раненым около 20 лет.
Как сообщает vesty.co.il, огонь по нападавшему открыл боец пограничной полиции (МАГАВ).
Ранее сообщалось, что в Иерусалиме у Дамасских ворот произошел теракт – в результате наезда автомобиля пять человек получили ранения.
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