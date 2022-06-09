Равнодушный Израиль: Беннет не даст Украине "Железный купол", но его ждет отставка

Беннет может еще недолго оставаться премьером / Коллаж "Сегодня"

Во второй раз Украина замахнулась на самую передовую систему противовоздушной обороны – систему перехвата ракет наземного базирования "Железный купол", разработки израильской компании Rafael по заказу правительства Израиля. Украине нужна такая система, цена которой около 50 млн евро. Однако сегодня правительство Израиля не демонстрирует особую поддержку нашей борьбы против российского агрессора и затягивает с оказанием уже заявленной помощи. Поэтому большой вопрос, закроет ли небо украинских городов хваленный "Купол", даже если мы за него готовы самостоятельно заплатить.

Сайт "Сегодня" разбирался в сложившейся политической ситуации в Израиле и в вопросе, "светит" ли нам "Железный купол".

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Передовая система ПРО

Разработка израильской компании Rafael система "Железный купол" способна закрыть территорию площадью 150 квадратных километров. Она предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 км.

Первая батарея "Железного купола" встала на боевое дежурство в марте 2011 года. К концу 2014 года батареями "Железного купола" было успешно сбито 1200 ракет. По мнению разработчиков, система может сбивать самолеты на высоте до 10 км, а в 2015 году система получила возможность уничтожать маневренные БПЛА.

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На сегодня "Железный купол" стоит на вооружении всего двух стран – Израиля и США. Официально власти Азербайджана заявляли о заключении сделки по покупке таких комплексов. Однако информации, что система ПРО стоит на вооружении Азербайджана, нет.

Желанный купол

В середине 2021 года заместитель городского головы Мариуполя Сергей Захаров местному агентству "Милитарный" сообщил, что система "Железный купол" может появиться и в Украине.

"Город уже связался с занимающейся безопасностью израильской компанией, специалисты должны приехать в конце июня, и мы обсудим возможность установки системы в Мариуполе. Мы подробно изучаем этот вопрос и находимся в тесном диалоге", – рассказал примерно за полгода до захвата город армией РФ Захаров.

Как известно, сделка не состоялась. По неофициальной информации, Израиль заблокировал Украине поставку из США двух комплексов "Железного купола".

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Двухсторонние отношения

В мае в публикации "Почему Израиль "сидит на заборе" вместо активной борьбы с агрессором Путиным" сайт "Сегодня" уже писал о сложностях в двухсторонних отношениях между Киевом и Иерусалимом и в фактическом подыгрывании Израиля российскому агрессору на фоне огромной поддержки Украины со стороны рядовых граждан этой страны. С тех пор ситуация изменилась лишь в сторону возрастающей критики в адрес правительства премьер-министра Нафтали Беннета. А как таковой помощи Украина не получает.

Дошло даже до того, что Израиль провалил обещанное лечение наших раненых, которые были доставлены в страны ЕС в ожидании дальнейшего перелета. Месяц назад глава Минздрава Израиля Ницан Горовиц начал переговоры с Киевом об оперировании и дальнейшей реабилитации на Ближнем Востоке раненых украинских солдат и гражданских лиц. 18 мая министр сделал громкое заявление о готовности принять раненых украинцев, и вся пресса растиражировала его слова: "Израиль обязан помочь Украине перед лицом военных преступлений". И на этом, как сообщают местные журналисты, тишина. За прошедшее после громкого заявления время никаких продвижений в реализации грандиозных планов не произошло.

Судьба сделки

На этом фоне очень сомнительным выглядит скорейшая поставка в Украину установок "Железного купола", даже если у нас и будет необходимая сумма для их покупки. Единственный вариант, как видят эксперты – смена раскладов в Кнессете и замена правительства. Предпосылки для этого уже есть, и оппозиция в лице бывшегопремьера Биньямина Нетаньяхууже работает в этом направлении.

"Угроза над Беннетом висит постоянно – его правительство висит без опоры, не имея большинства в Кнессете. У него только 59 депутатов в коалиции среди 120-местного парламента", – отметил "Сегодня" Шимон Бриман, израильский журналист и эксперт по отношениям Израиль-Украина.

Опросы общественного мнения сейчас показывают, что в случае досрочных выборов у нынешнего премьера Беннета мало шансов на формирование нового большинства. Зато они есть у Нетаньяху, чья партия "Ликуд" и ее союзники легко набирает половину мест в Кнессете.

""Ликуду" нужно всего лишь увеличить явку избирателей, чтобы получить блокирующее большинство и победить на выборах", – пишет Jerusalem Post в статье о новом парламентском кризисе в Израиле.

Как отмечают наблюдатели, сегодня эту явку можно легко организовать, высказавшись в поддержку Украины. Однако, есть сомнение, что и при смене правительства на команду Нетаньяху наша страна получит существенную военную помощь с Ближнего Востока.

"Даже при смене власти, нет признаков того, что нынешняя оппозиция будет более проукраинской, чем нынешнее правительство Беннета. Лидер оппозиции – экс-премьер Нетаниягу за 106 дней войны не сказал ни слова об этой войне и никак не озвучил свою позицию", – говорит Шимон Бриман.

Обстановка

3 мая издание Haaretz сообщило, что Израиль готовится поставлять в Украину оборонное вооружение. На данный момент Киев никакого оружия так и не получил.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский осудил действия российской армии в Буче.

В конец марта стало известно, что Украина пытается заполучить израильское шпионское программное обеспечение Pegasus еще в 2019 года. Однако также ничего не получила.

Ранее "Сегодня" сообщал, как посол Израиля призывал выйти из зоны комфорта и продать Украине "Железный купол". Также мы сообщали, что главный раввин Украины просил Израиль спасти бойцов "Азова". Мы уже объяснили причину, по которой Израиль не дал Украине Железный купол в прошлый раз.