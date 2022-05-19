Почему Израиль "сидит на заборе" вместо активной борьбы с агрессором Путиным

Премьер Беннет выбрал исключительно гуманитарную миссию. Однако на него уже начали давить

Украинский вопрос становится чувствительным для Нафтали Беннета. Путин пока доволен / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Во вторник, 17 мая в Киев вернулось посольство Израиля во главе с послом Михаэлем Бродским. На следующий день стало известно, что Израиль поставил 2 тысячи касок и 500 жилетов для гражданских служб Украины. Два месяца назад во Львове при поддержке властей Израиля был развернут полевой госпиталь. С момента начала войны 24 февраля из Израиля в Украину были доставлены тонны гуманитарных грузов включая медикаменты.

На этом, собственно, пока все, при том, что более 60% граждан этой страны поддерживают Киев в борьбе против российского агрессора и требуют оказания более весомой помощи. Сайт "Сегодня" выяснил, почему нынешние власти Израиля не предоставляют Украине оружия и не вводят санкции против России.

Реклама

Обстановка

Публично представители властей Израиля в середине марта осудили нарушение территориальной целостности Украины и нападение России на гражданское население. В целом же в развязанной президентом России Владимиром Путиным войне в Европе правительство Нафтали Беннетапредпочитает занять нейтральную позицию. Как в Израиле говорят – позиция "сидения на заборе", в надежде, что все быстро закончится и не понадобится помощь этой ближневосточной страны в обуздании агрессора. Агрессора, с которым у Израиля есть свои очень важные договоренности.

Госпиталь от Израиля во Львове, которым воспользовались тысячи беженцев

Реклама

В середине марта глава МИД Израиля Яир Лапид подтвердил, что страна поддержит санкции против России. Вернее, не введет аналогичные с ЕС и США, а не допустит их обхода при помощи своих институтов.

"Израиль не станет путем обхода санкций, наложенных на Россию США и другими западными странами. МИД Израиля согласовывает вопросы вместе с партнерами, включая Банк Израиля, Министерства финансов, Министерство экономики и промышленности, Управлением аэропортов, Министерством энергетики и другими", — написал в твиттере Лапид.

Нежелание ввести аналогичные западным запреты против правительства и бизнеса РФ в Израиле объясняют отсутствием соответствующих законов в стране.

"В законодательстве нет возможности применять какие-то санкции против другой страны, и в истории Израиля такого не было. Еще раз хочу подчеркнуть, что Израиль не будет нарушать или каким-то образом действовать в обход тех санкций, которые были приняты", – рассказал посол Бродский в интервью "Укринформу".

Реклама

Оружие

Позиция официальных властей Израиля относительно предоставления Украине современного оружия очень похожа на ту, которую до недавнего времени занимало правительство немецкого канцлера Олафа Шольца – украинцы не умеют им пользоваться, а на обучение уйдет больше времени, чем прогнозируются военные действия.

"Я разговаривал со спикером Кнессета и призвал его дать Украине "Железный купол", это ведь оборонительная техника. На что он ответил, что не дают лишь потому, что около года нужно обучать, как пользоваться этой системой. Я ему сказал, что во время войны на ходу учатся", – рассказал в апреле главный раввин Украины Моше Асман в эфире на YouTube-канале "Украина 24".

Вторая отговорка: если предоставить оружие ВСУ, то мы лишимся посредника в урегулировании конфликта.

Нафтали Беннет стал премьером в июне 2021 года и уже в октябре приехал с визитом в Москву

"Есть десятки стран, оказывающих военную помощь Украине. И есть 2-3 страны, которые поддерживают активные контакты и с Украиной, и с Россией. Израиль – одна из них. Поставки оружия Украине свело бы на нет эти усилия и исключило бы возможность израильского посредничества", – написал посол Бродский на своей странице в Facebook.

Однако поставки в Украину беспилотников "Байрактар" не мешают президенту Турции вести диалог с Путиным.

Договор с Путиным

Самая основная причина такой позиции в том, что Израиль находится в регионе, который скорее напоминает пороховую бочку, которую в любой момент могут подорвать соседи – вражеские государства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорился с Путиным по сирийскому вопросу

"У нашей страны есть свои очень серьезные угрозы. Это в первую очередь Иран, который постоянно вынашивает планы по вооружению ракетами проиранских боевиков в Сирии и в Ливане. И вот эта иранская угроза, которая постоянно нарастает, она для Израиля является угрозой номер один для безопасности и выживания. Именно поэтому начиная с 2015 года – с момента, когда Россия ввела свои войска, авиацию и флот в Сирию – у Израиля появилась негласная договоренность с президентом Путиным. Она была заключена с предыдущим премьером Израиля Нетаньяху о том, что израильская авиация будет наносить удары по иранским объектам и складам и конвоям с оружием в регионе, а российская авиация и системы ПВО будут этого не замечать. Эта договоренность очень нужна Израилю и нужно сохранить хорошие отношения с Россией, понимая, что если в ближайшем будущем разразится война против нас, нам придется выпутываться самостоятельно", – рассказал сайту "Сегодня" Шимон Бриман, израильский журналист и эксперт по отношениям Израиль-Украина.

Перспективы

Измениться позиция властей Израиля может. На это сейчас работают три фактора:

настроение гражданского общества,

давление США – стратегических союзников Иерусалима,

давление посла Украины в Израиле.

"Из Вашингтона, из Госдепартамента США Израиль уже получил месседжи, что пора Израилю более решительно проявлять свою поддержку Украине и Вашингтон не понимает этой нейтральности. Очень активно работает ваш посол Евгений Корнейчук. Он очень решительно взялся за дело и в кругах израильского правительства его уже воспринимают как постоянного траблмейкера, который постоянно требует от израильских министерств и ведомств более решительной поддержки", – отметил Шимон Бриман.

Общественность

Немного компенсировать нерешительность израильских властей пытается гражданское общество, которое запустило массу благотворительных проектов в поддержку Украины и ВСУ без оглядки на Кремль.

Самая масштабная организация Israeli Friends of Ukraine, которая каждую неделю проводит новые акции в поддержку Украины. Ее волонтеры собрали и отправили в Украину сотни тон медикаментов и необходимых вещей как для беженцев, так и для наших солдат. Объем помощи такой, что этой организации пришлось создать целый логистический центр, который направляет помощь в самые горячие точки Украины.

Ранее "Сегодня" объяснял: