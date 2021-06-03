Только в экстренных случаях. Авиакомпаниям ЕС запретили летать через Беларусь

Авиационный регулятор Евросоюза дал своим странам-членам два дня, чтобы донести до авиаперевозчиков информацию о запрете

Фото: REUTERS/Thomas Peter

Агентство по безопасности полетов Европейского Союза (EASA) запретило самолетам авиакомпаний государств-членов ЕС летать через воздушное пространство Беларуси на фоне инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair в Минске.

Об этом говорится в Директиве по безопасности полетов 2021-02, опубликованной 3 июня на сайте EASA.

Ведомство призывает авиарегуляторы стран ЕС донести до авиакомпаний, что летать через Беларусь можно только в экстренных случаях.

Данное решение было принято в консультации со странами-членами EASA и Еврокомиссией и с целью снизить потенциальный риск для пассажиров и экипажей. Запрет может быть пересмотрен "по мере необходимости" и не чаще чем раз в месяц.

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Странам-членам дали два дня, чтобы ввести эту меру в действие и отчитаться перед агентством о предпринятых шагах.

Напомним, что ранее Верховная Рада приняла постановление с осуждением "пиратского" захвата самолета Ryanair и задержания летевшего на нем журналиста Романа Протасевича, призвав власти Беларуси освободить политзаключенных.

А в ночь на 29 мая Украина ввела полный запрет на использование своего воздушного пространства белорусскими самолетами.