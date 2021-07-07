Трамп объявил войну Facebook, Twitter и Google: чего добивается экс-президент

Дональд Трамп решил судиться с Facebook, Twitter и Google. Фото: коллаж "Сегодня"
Бывший президент США Дональд Трамп подает коллективные иски в отношении руководителей крупнейших технокомпаний мира – Facebook, Twitter и Google.
Об этом сообщает Axios.
На пресс-конференции 7 июля экс-глава Белого дома объявил, что будет судиться с Марком Цукербергом, Джеком Дорси и Сундаром Пичаи, которые являются директорами Facebook, Twitter и Google соответственно.
Коллективные иски против IT-гигантов будут рассматриваться окружным судом штата Флорида.
Трамп отметил, что будет добиваться судебной санкции на немедленную разблокировку его учетных записей в социальных сетях Facebook и Twitter. Кроме того, он требует оштрафовать эти компании.
Коллективный статус иска позволит присоединиться к Трампу и другим людям, которые утверждают, что подверглись цензуре со стороны модераторов соцсетей.
В Facebook и Twitter это пока что не комментируют.
Напомним, что на фоне январского штурма Белого дома сторонниками Дональда Трампа Twitter пожизненно заблокировал персональный микроблог экс-президента.
Его страницы в Facebook и Instagram тоже заморозили, но лишь на два года.
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