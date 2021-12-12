Турция испытала первый в мире дрон с лазерным оружием (видео)

Название дрона придумал глава МВД Турции Сулейман Сойлу / Фото: Коллаж: Сегодня
В Турции успешно завершили испытания первого в мире БПЛА с лазерным оружием Eren. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Название дрона придумал глава МВД Турции Сулейман Сойлу. Этот беспилотник передадут турецким вооруженным силам после завершения всех фаз испытания.
Дрон успешно прошел стрельбы с дистанций 100, 300 и 500 метров – его разработчиками являются оборонные компании TÜBİTAK и ASİSGUARD. Разработка велась при координации департамента криминалистики Главного управления безопасности.
По информации агентства, беспилотник способен на расстоянии нейтрализовать взрывоопасные элементы с помощью лазерного оружия, максимальная высота полета дрона – 3000 метров.
Eren впервые был представлен в выставочном центре ATO Congresium в рамках "Дней информирования о государственных программах поддержки и поощрения": его представило Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции.
Страшные "Байрактары"
- 26 октября Вооруженные силы Украины впервые применили ударный дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе. Беспилотник ранее был куплен у Турции.
- Из-за использования Украиной современного оружия в рядах российских военных экспертов началась паника, а западные партнеры высказали озабоченность.
- Начальник Генерального штаба Сергей Шаптала ранее заявлял, что украинская армия будет наращивать количество ударных беспилотников Bayraktar и будет применять их в ответ на нарушение Россией Минских соглашений на Донбассе.
- Также Сергей Шаптала не ответил прямо на вопрос о массовом использовании турецких беспилотников Bayraktar, которые сейчас находятся на вооружении украинской армии. Однако при этом заявил, что ВСУ готовы применять их снова.