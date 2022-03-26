Турция обнаружила и обезвредила мину в проливе Босфор

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Группы подводной обороны Турции обезвредили мину старого образца в проливе Босфор.
Об этом заявил министр национальной обороны Турции Акар Хулуси, написало агентство "Анадолу".
Что произошло
Как сообщается, утром с коммерческого судна у берегов Босфора сообщили, что увидели объект, похожий на мину.
"В результате исследования было установлено, что это была мина старого образца. Ее обезвредили турецкие команды подводной обороны. Переговоры с властями России и Украины по этому вопросу продолжаются", – сказал министр.
По его словам, сейчас продолжается морское движение:
"Необходимые меры приняты. Морское движение продолжается безопасно. Плавучие и летающие элементы ВМФ Турции бдительно следят за ситуацией. Работа продолжается".
Напомним, российские оккупанты заминировали пути коммерческих судов от Босфора к Одессе и запустили очередную дезинформацию. Они заявили, что якобы это украинские мины.