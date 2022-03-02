Союзникам слава! Турция не пустила четыре военных корабля РФ в Черное море

Анкара закрыла проливы из-за вторжения РФ в Украину

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Турция заявила, что Российская Федерация отменила заявку на проход в Черное море по ее просьбе.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Заявление Турции

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия отменила заявку на отправку четырех своих военных кораблей через турецкие воды в Черное море по запросу Турции, добавив, что решение было принято до того, как Анкара закрыла проливы из-за вторжения Российской Федерации в Украину.

"Россия заявила, что четыре ее корабля пересекут проливы 27-28 февраля, три из которых не зарегистрированы на базах в Черном море. Мы сказали России не посылать эти корабли, а Россия сказала, что суда не будут пересекать проливы", – рассказал он.

По словам министра, "на это никто не должен обижаться", потому что Конвенция Монтрё действует сегодня, вчера и завтра, поэтому Турция будет ее выполнять.

Реклама

Ранее агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере четыре российских корабля – два эсминца, фрегат и разведывательное судно – ожидали решения Турции перейти из Средиземного моря. Два из них – фрегат и эсминец – попросили совершить путешествие на этой неделе.

При этом США выразили признательность за шаг Турции по закрытию проливов. Посол Украины в Анкаре заявил, что Киев благодарен Турции за "тщательное выполнение пакта".

"Русский корабль, иди нах*й!"

24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный. После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

Реклама

В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди нах*й!".

Напомним, Турция приняла положение Конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Читайте также: