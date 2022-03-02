Союзникам слава! Турция не пустила четыре военных корабля РФ в Черное море

Турция заявила, что Российская Федерация отменила заявку на проход в Черное море по ее просьбе.
Об этом сообщает Reuters.
Заявление Турции
Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия отменила заявку на отправку четырех своих военных кораблей через турецкие воды в Черное море по запросу Турции, добавив, что решение было принято до того, как Анкара закрыла проливы из-за вторжения Российской Федерации в Украину.
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"Россия заявила, что четыре ее корабля пересекут проливы 27-28 февраля, три из которых не зарегистрированы на базах в Черном море. Мы сказали России не посылать эти корабли, а Россия сказала, что суда не будут пересекать проливы", – рассказал он.
По словам министра, "на это никто не должен обижаться", потому что Конвенция Монтрё действует сегодня, вчера и завтра, поэтому Турция будет ее выполнять.
Ранее агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере четыре российских корабля – два эсминца, фрегат и разведывательное судно – ожидали решения Турции перейти из Средиземного моря. Два из них – фрегат и эсминец – попросили совершить путешествие на этой неделе.
При этом США выразили признательность за шаг Турции по закрытию проливов. Посол Украины в Анкаре заявил, что Киев благодарен Турции за "тщательное выполнение пакта".
"Русский корабль, иди нах*й!"
24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный. После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако в ответ оккупанты услышали: "Русский корабль, иди нах*й!".
Напомним, Турция приняла положение Конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.