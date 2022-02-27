Турция закрыла для российских кораблей проливы Босфор и Дарданеллы

Государство будет соблюдать 19-ю статью Конвенции Монтре

Проливы Босфор и Дарданеллы для русских кораблей закрыты/Фото: коллаж: "Сегодня"

Турция принялаположение Конвенции Монтре и закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Turk.

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По словам министра, государство будет соблюдать 19-ю статью Конвенции Монтре.

"19-я статья вполне понятна. Сначала это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну", — заявил Чавушоглу.

О чем идет речь в 19-й статье?

В статье 19 Конвенции Монтре говорится, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли пользуются правом полной свободы прохода и судоходства в проливах. Однако военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы, за исключением случаев, возникающих из применения статьи 25-й настоящей конвенции, а также в случае оказания помощи государству, являющемуся жертвой агрессии.

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