Союзникам слава! Туреччина не пустила чотири військові кораблі РФ у Чорне море

Анкара закрила протоки через вторгнення РФ в Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Туреччина заявила, що Російська Федерація скасувала заявку на прохід у Чорне море на її прохання.

Про це повідомляє Reuters.

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Заява Туреччини

Міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Росія скасувала заявку на відправлення чотирьох своїх військових кораблів через турецькі води до Чорного моря на запит Туреччини, додавши, що рішення було ухвалено до того, як Анкара закрила протоки через вторгнення Російської Федерації в Україну.

"Росія заявила, що чотири її кораблі перетнуть протоки 27-28 лютого, три з яких не зареєстровані на базах у Чорному морі. Ми сказали Росії не посилати ці кораблі, а Росія сказала, що судна не перетинатимуть протоки", – розповів він.

За словами міністра, "на це ніхто не повинен ображатися", тому що Конвенція Монтре діє сьогодні, вчора і завтра, тому Туреччина її виконуватиме.

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Раніше агентство Reuters повідомило, що щонайменше чотири російські кораблі – два есмінці, фрегат і розвідувальне судно – очікували на рішення Туреччини перейти з Середземного моря. Два з них – фрегат та есмінець – попросили здійснити подорож цього тижня.

Водночас США висловили вдячність за крок Туреччини щодо закриття проток. Посол України в Анкарі заявив, що Київ вдячний Туреччині за "ретельне виконання пакту".

"Російський корабель, йди нах*й!"

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний. Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

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До Мережі потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте у відповідь окупанти почули: "Російський корабель, йди нах*й!".

Нагадаємо, Туреччина прийняла положення Конвенції Монтре і закрила протоки Босфор та Дарданелли для російських кораблів.

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